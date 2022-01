Calciomercato Juventus, sprint immediato: offerta da 7 milioni annui

Calciomercato Juventus, duello tra titani per il difensore in scadenza accostato in più occasioni ai bianconeri.

Una battaglia tra titani. Che tra qualche settimana si riproporrà anche sul rettangolo verde, quando in Champions League daranno vita all’ottavo di finale di gran lunga più interessante fra quelli in programma. In questo momento, però, è il mercato il terreno di scontro di Psg e Real Madrid. Sono loro due, infatti, a contendersi il difensore tedesco Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea e potenzialmente uno dei parametri zero più ambiti d’Europa.

Dal 2017 in Inghilterra, il nazionale tedesco che vanta importanti trascorsi in Italia con la maglia della Roma avrebbe già fatto capire al proprio club di non essere interessato a rinnovare. Le proposte non sono mancate, ma Rudiger sente evidentemente l’esigenza di abbracciare una nuova sfida professionale.

Calciomercato Juventus, Psg in vantaggio su Rudiger

In passato Rudiger è stato a più riprese accostato anche alla Juventus, ma in questo frangente i bianconeri hanno la priorità di liberarsi di alcuni ingaggi pesantissimi. E non possono che recitare la parte degli spettatori interessati. Restano in attesa cercando di capire come si evolverà la situazione. Dalla Francia, intanto, il portale Footmercato.net parla di una trattativa già avviata tra il Psg e gli agenti del calciatore: l’offerta messa sul piatto dai parigini sarebbe di 7 milioni di euro.

Una cifra più alta di quella che propongono da Madrid. Leonardo dunque in vantaggio ma la partita è tutt’altro che chiusa. Perché l’ultima parola spetta al calciatore, che a quanto pare preferirebbe accasarsi nella capitale spagnola, alla corte di Carlo Ancelotti.