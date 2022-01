Calciomercato Juventus, il Psg si tira fuori: via libera per il francese. Anche se rimane la concorrenza delle big della Premier League

Il futuro è ancora tutto da decidere anche se più passa il tempo e più sembra lontano dal suo attuale club. Certo, ci sono ancora diversi mesi davanti per riuscire a ricucire un rapporto che con Koeman non c’è mai stato. E anche Xavi starebbe spingendo verso questa direzione che, però, fino al momento non ha dato i frutti sperati.

Dembele quindi rimane sul mercato. Un possibile e clamoroso colpo a parametro zero che ovviamente attira anche la società bianconera per la prossima stagione. La notizia di oggi, comunque, è che almeno secondo quanto riportato da l’Equipe uno dei possibili club che lo avrebbero messo nel mirino si è tirato fuori: il Psg infatti ha altre priorità in mente.

Calciomercato Juventus, via libera da Parigi

Leonardo infatti ha nella testa solamente una cosa: quella di riuscire a portare a termine il rinnovo difficilissimo di Mbappé che sembra sempre più destinato alla destinazione madrilena. Ed è per questo motivo che non sembra ci sia l’interesse verso il francese che al momento è in Catalogna e che rimane ovviamente nel mirino della Vecchia Signora. Certo, rimane comunque un colpo difficile, perché oltre al fatto che Dembele chieda un sacco di soldi per l’ingaggio, ci sarebbe da battere ancora la concorrenza di diversi club di Premier League pronti a tuffarsi nel possibile affare.

Rimane quindi la possibilità di sognare l’arrivo dell’esterno offensivo francese. Che soprattutto dopo l’infortunio di Chiesa – che tornerà all’inizio del prossimo campionato – potrebbe diventare una delle prime esigenze di Allegri. Certo, parliamo di un possibile colpo per il prossimo anno quando l’azzurro tornerà, ma senza dubbio avrà bisogno di tempo per essere al massimo. Vedremo.