Calciomercato Juventus, anche l’Atletico spinge | L’affare può decollare

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi giorno dopo giorno di nuove voci riguardo colpi e cessioni dei bianconeri.

In questo mese di gennaio sembra difficile che possa esserci una rivoluzione nella rosa bianconera. Rimane da risolvere però un nodo complicato, quello relativo ad Alvaro Morata, finito nel mirino del Barcellona. Allegri ha sottolineato come la Juventus non abbia alcuna intenzione di cedere il suo attaccante in questo momento. Troppo importante la sua presenza. Ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe anche cambiare, per cui il futuro del numero nove continua a rimanere in bilico.

Calciomercato Juventus, via libera dall’Atletico per Morata al Barcellona

In Spagna sembrano essere sicuri che l’affare Morata potrebbe decollare. Così si legge sul Corriere dello Sport che riporta quanto scritto da “Sport”, ovvero che anche l’Atletico Madrid spinge per una cessione del centravanti al Barcellona. Questo perché il calciatore non rientra tra i piani di Simeone e, visto che la Juventus non sembra avere l’intenzione di riscattarlo, in estate tornerebbe a far parte della rosa dei colchoneros. Che dovrebbero dunque trovargli una nuova sistemazione. L’Atletico sarebbe pronto a cederlo anche in prestito per sei mesi con obbligo di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe prenderlo in prestito oneroso per un anno e mezzo per poi decidere se riscattare o meno il suo cartellino. L’impressione è che il futuro di Morata potrebbe cambiare però solo nel caso in cui la Juve riuscisse a trovare presto il suo sostituto.