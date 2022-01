Calciomercato Juventus, Cherubini “avverte” Dybala e apre il dopo Chiesa

Calciomercato Juventus, le parole di Maurizio Arrivabene poco prima del fischio d’inizio della gara di Supercoppa.

Tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Inter-Juventus, ma Maurizio Arrivabene, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset, ha passato in rassegna anche i tanti temi di mercato. Su tutti, fari puntati al possibile sostituto di Chiesa e alla vicenda inerente Paulo Dybala.

Ecco le parole del responsabile dell’area tecnica bianconera sul possibile sostituto dell’esterno ex Fiorentina: “Faremo le nostre riflessioni: di grandi campioni ne abbiamo, come Morata, Kaio Jorge, Dybala, Kean e Kulusevski, e ci aspettiamo il meglio da chi c’è.

Su Dybala: “Quello che ho detto per Dybala chiaramente vale per qualsiasi giocatore della Juventus: c’è bisogno di vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Chi porta il 10 della Juventus sulla schiena deve realizzare il peso che ha per noi: l’appello è rivolto non solo a lui, ma a tutti.”

Calciomercato Juventus, da Chiesa a Dybala: le mosse bianconere

A tal proposito, ricordiamo che nelle ultime ore la Juve ha avviato dei contatti per sondare il terreno con Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit, pur tenendo aperta la posta per arrivare a Memphis Depay, richiesto al Barcellona in prestito. Per quanto concerne il possibile rinnovo di Paulo Dybala, a febbraio è atteso un summit a questo punto risolutore con l’agente Jorge Antun per mettere nero su bianco ad un accordo che sembrava essere sigillato, ma che vive al momento una fase di stasi.