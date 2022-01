Calciomercato Juventus, colpaccio in mediana: apertura ufficiale

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo ammette che se arriverà l’offerta giusta il giocatore può partire già in questa sessione di mercato.

La finale di Supercoppa ha fatto un po’ da termometro della situazione. Lo ha ribadito a fine match anche un delusissimo Massimiliano Allegri, definendolo un “test che in ogni caso ci serviva per capire a che livello siamo”. E la sfida di San Siro ha detto tanto. Ha fatto luce soprattutto su quali siano i reparti da rinforzare nel più breve tempo possibile per continuare ad inseguire i restanti obiettivi. Uno di questi è il centrocampo, che non è sembrato all’altezza di quello nerazzurro.

Non è escluso che la Juventus possa correre ai ripari già nei prossimi giorni. Ci sono diversi giocatori in scadenza seguito ormai da tempo dai dirigenti bianconeri che potrebbero decidere di anticipare la partenza di qualche mese.

Uno di questi è il centrocampista svizzero Denis Zakaria, che a giugno non rinnoverà il contratto con il Borussia Monchengladbach. Qualche giorno fa lo ha comunicato apertamente il direttore sportivo del club tedesco Max Eberl, che oggi è tornato sull’argomento. A proposito del futuro del giocatore elvetico, il dirigente ha spiegato che “non è arrivata alcuna proposta concreta per lui, ma non mi sorprende che ci siano state diverse speculazioni nel frattempo”.

Mönchengladbach’s director Eberl confirms: “There are no concrete offers for Denis Zakaria. That there has been a lot of speculation is not surprising”. 🔴 #MUFC

“If something else comes in winter, I can’t rule out that one of them [Zakaria/Ginter] will leave”. @swearimnotpaul pic.twitter.com/P902LA00BG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022