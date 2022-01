Calciomercato Juventus, addio Dybala: svolta immediata

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo dell’argentino: permangono dubbi sulla sua permanenza a Torino.

Dybala va oppure resta? Sono ore frenetiche per l’attaccante argentino della Juventus, in scadenza di contratto a giugno. Malgrado le costanti rassicurazioni il rinnovo ancora tarda ad arrivare ed ormai è abbastanza chiaro che prima di febbraio non si muoverà nulla. Eppure i dubbi a proposito di un suo possibile addio restano. Ed inquietano i tifosi bianconeri. Perplessità incrementate, nelle ultime ore, dalle voci giunte dall’Argentina. Secondo le quali il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con la Vecchia Signora e sarebbe pronto a salutare dopo sette stagioni.

Voci che però non troverebbero alcun riscontro: dall’entourage del giocatore, come riporta Sky Sport, smentiscono categoricamente le indiscrezioni “sudamericane”.

