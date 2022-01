Calciomercato Juventus, firma vicina: prezzo fissato

Calciomercato Juventus, l’annuncio legato ad un possibile “colpo” dei bianconeri: 3 milioni di euro a stagione, il prezzo è fissato.

Oltre a dover dare segnali importanti in entrata, a maggior ragione se dovessero essere ceduti Arthur e Morata, che avrebbero raggiunto un accordo di massima rispettivamente con Arsenal e Barcellona, la Juventus deve sbrogliare anche la matassa legata ai rinnovi contrattuali.

Detto che il rebus Dybala sta diventando con il passare delle ore sempre più intricato, e non è escluso che nelle prossime ore non si materializzino assalti concreti (Inter e Tottenham in primis), vanno sistemate anche le questioni relative a Perin, De Sciglio e Bernardeschi. E proprio l’ex Fiorentina, galvanizzato dalla cura Allegri, sta sfruttando a pieno regime la situazione venutasi a creare, con Chiesa out e Dybala non ancora a pieno regime. Dopo 5 assist, contro il Cagliari è tornato anche al goal, ma nel complesso il “Berna” sembra essere ritornato quel calciatore ammirato all’ombra della Fiesole.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, alleanza diabolica | Bomber a prezzo scontato

Calciomercato Juventus, firma Bernardeschi: ecco la proposta di ingaggio

Prestazioni che di certo non sono passate inosservate, con la Juve che punta al rinnovo del contratto dell’esterno, ma a cifre molto più contenute rispetto ai 4,2 milioni di euro netti percepiti attualmente dal Campione d’Europa. Ecco perché, stando a quanto riferito da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, l’idea sarebbe quello di proporre al ragazzo, che non ha mai fatto mistero di voler restare alla Juve, un contratto da 3 milioni di euro, bonus compresi.