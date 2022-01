Calciomercato Juventus, tradimento Icardi | “Vendetta” immediata: via gratis

Calciomercato Juventus, sgarbo in vista ai bianconeri: ecco dove potrebbe finire il centravanti argentino del Psg.

Un paradossale incrocio di mercato si starebbe delineando all’orizzonte. Al centro dell’operazione ci sono un giocatore della Juventus, Alvaro Morata, ed uno che invece potrebbe vestirla molto presto la maglia bianconera: Mauro Icardi. Quello che, fino a qualche tempo fa, sarebbe dovuto essere il sostituto naturale dello spagnolo, corteggiato da settimane dal Barcellona.

E proprio dalla Catalogna potrebbe partire in queste ore un’offensiva che diventerebbe quasi una sorta di “vendetta” nei confronti della Vecchia Signora. Perché secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur sul suo profilo Twitter il Barça sta valutando l’acquisto del centravanti argentino se non dovesse decollare la trattativa per Morata.

Calciomercato Juventus, Icardi verso il prestito al Barça

La formula attraverso la quale Icardi si sposterebbe in Spagna sarebbe quella del prestito, gradita anche allo stesso Psg. In questo modo Xavi si assicurerebbe un altro importante rinforzo per l’attacco, dopo l’arrivo di Ferran Torres dal Manchester City ad inizio mercato. Quel che è certo, insomma, è che il club catalano si è reso conto come arrivare a Morata non sia proprio così semplice. E si sta cautelando mettendo nel mirino uno che avrebbe fatto comodo alla Juventus.