Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il centrocampo

Ci saranno o no dei rinforzi in questo calciomercato per la Juventus? Allegri sembra avere le idee molto chiare.

Nessun ribaltone in vista, nessuna rivoluzione. Lo stesso allenatore per più volte nel corso delle ultime conferenze stampa ha parlato della sua rosa, sottolineando come non ci sono all’orizzonte movimenti importanti. La Juventus in ogni caso terrà alta l’attenzione su possibili occasioni low cost che si potrebbero presentare nelle prossime settimane, ma sembra chiaro che i cambiamenti maggiori ci saranno in estate, quando ci sarà più tempo per concretizzare la strategia di mercato. Certo è che se ci saranno delle cessioni per forza di cose però già a gennaio dovranno essere trovati dei sostituti. Ramsey è pronto a tornare in Premier League, stesso campionato che potrebbe accogliere anche Arthur. Il mediano brasiliano infatti pare essere molto vicino all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Paredes per sostituire Arthur?

Sembra altrettanto chiaro però che la Juventus lascerà partire il suo giocatore solamente nel caso in cui troverà prima un sostituto. Il portale Calciomercato.com sottolinea l’interesse per centrocampisti come Zakaria, Loftus-Cheek e Bruno Guimaraes. Tuttavia non esclude nemmeno un’altra possibilità, un ritorno di fiamma. Stiamo parlando di Leandro Paredes, regista del Psg e calciatore che i bianconeri già seguono da diverso tempo. Anche in questo caso però un freno alla possibile trattativa pare essere la formula. Così come per Icardi, la Juventus chiederebbe al Psg un prestito senza obbligo di riscatto. Opzione che però i francesi non sembrano voler prendere in considerazione.