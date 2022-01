Calciomercato Juventus, futuro Morata | Dalla Spagna voci contrastanti

Continuano ad arrivare rumors riguardanti il calciomercato della Juventus, impegnata tra acquisti e cessioni in questo mese di gennaio.

In questa finestra di mercato però non sembrano esserci all’orizzonte dei colpi sensazionali. Qualcosa però potrebbe cambiare nel momento in cui la Juventus cedesse altrove alcuni suoi elementi. Ramsey è in partenza, però potrebbero esserlo anche Arthur e Morata. E nel caso di loro partenze è chiaro che la dirigenza dovrebbe trovare in fretta dei sostituti all’altezza. Proprio riguardo l’attaccante spagnolo sembrano ancora esserci dei dubbi sul suo futuro, nonostante le parole dell’allenatore juventino.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, incerto ancora il futuro di Morata

Mister Allegri non ha avuto dubbi nei giorni scorsi nel sottolineare come Morata non lascerà la Juventus in questo mese di gennaio. I bianconeri hanno bisogno di lui in questa seconda parte di stagione e nel frattempo sembrano intenzionati a cercare nuove soluzioni in avanti. In ogni caso in Spagna si continua a parlare del centravanti iberico, seppur con voci contrastanti, riportate anche dall’Ansa. Secondo il quotidiano “Sport” infatti il Barcellona insisterebbe ancora per cercare di portare in blaugrana Morata, mettendo sul piatto come pedina di scambio Depay. Giocatore che però non pare essere nei piani dei bianconeri. Secondo invece il quotidiano “Mundo Deportivo” invece il Barcellona avrebbe mollato la presa, dirigendosi su altri obiettivi. L’impressione è che, come detto, difficilmente i bianconeri potrebbero dare il via libera alla sua partenza. A meno che non ci sia già un sostituto del suo stesso calibro in arrivo.