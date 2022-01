Calciomercato Juventus, cercasi attaccante | La situazione

Cosa può succedere riguardo al calciomercato della Juventus nelle prossime due settimane? Facciamo il punto della situazione.

Il mercato della Juve è di fatto fermo al palo e non sembrano poterci essere delle grosse novità da qui alla fine della finestra di trasferimenti invernali. Specie se Morata e Arthur, così come pare, non saranno ceduti nel corso di questo mese di gennaio. In ogni caso i bianconeri cercano per il futuro un nuovo attaccante, un bomber che la metta dentro con regolarità e possa riuscire a garantire almeno una ventina di reti stagionali. Proprio la permanenza di Morata nella rosa bianconera fino alla fine della stagione rende meno impellente la ricerca di un nuovo bomber. Anche se stando alle ultime voci potrebbe arrivare l’iraniano Azmoun dallo Zenit come pedina in più per questa seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus, l’attaccante arriva ma in estate

La priorità della Juventus per il futuro considerata la difficoltà per arrivare a Vlahovic della Fiorentina, ora è Gianluca Scamacca. Che anche oggi si è messo in evidenza con il Sassuolo con un gol di pregevole fattura. Sul centravanti c’è anche l’interesse dell’Inter ma sembra essere lui l’obiettivo numero uno della Juve. Dalla Spagna, però, come ha scritto anche Sportmediaset, arrivano conferme dell’interesse dei bianconeri anche per Maxi Gomez. Il centravanti del Valencia però piace anche alla Fiorentina, alla ricerca di un erede di Vlahovic nonostante abbia già preso Piatek. Più defilate le altre piste anche quella che porta ad Icardi. L’argentino potrebbe arrivare solo in prestito ma non ci sono state aperture del Psg in tal senso.