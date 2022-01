Calciomercato Juventus, attesa finita: incontro per il bomber

Calciomercato Juventus, vista l’offerta accessibile chiesta dal proprio club, l’attaccante potrebbe arrivare in Serie A.

Calciomercato Juventus, in casa bianconera resta sembra una piccola incertezza su quale possa essere il nuovo bomber da aggiungere in attacco. Tanti nomi sondati ma alcuni già, dopo poco tempo, tramontati per diversi motivi anche, purtroppo, extra campo come è successo recente ad Aubameyang, tra i candidati ad essere uno dei nuovi attaccanti di Allegri. Il sogno per l’estate, almeno stando alle volontà di Allegri, continua ad essere il giovane Scamacca che, visti i grandi numeri, potrebbe essere già pronto per raggiungere la Juventus. Ma anche un altro giovane italiano, come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’, cercato proprio dal Sassuolo come erede di Scamacca, potrebbe scuotere il mercato odierno, stiamo parlando del giovane Moro che continua a raccogliere consensi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no allo scambio | Ribaltone totale

Moro, un nome e un perché: Juventus pensaci

Moro è il giovane che proprio in questi giorni si è incontrato con il suo club per parlare del proprio futuro. Attualmente al Padova il giovane, che viene valutato intorno ai 2,5 milioni di euro, piace molto al Sassuolo che vedrebbe in lui le potenziali caratteristiche per diventare l’erede ideale di Scamacca, in caso di addio del bomber azzurro. Un giocatore che però potrebbe fare comodo anche ad Allegri ormai in piena impostazione verso i giovani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scontro totale con l’Inter: doppio colpo da 65 milioni

Moro è quindi un profilo che potrebbe circolare nell’ambiente bianconero. E data anche la richiesta decisamente alla porta delle casse bianconere, potrebbe, in qualche modo, rappresentare quella scommessa per il futuro. Staremo a vedere come si evolvere la situazione ma intanto il giocatore ha già parlato con la società padovane che ne detiene ilc cartellino.