Calciomercato Juventus, asta da capogiro | Irruzione in Serie A

Calciomercato Juventus, tante squadre di Serie A sembrano interessate al gioiello offensivo che piace soprattutto ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri. Come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’ in tante squadre si potrebbero muovere per il gioiello offensivo argentino. Il giovanissimo Alvarez piace a tutte. Dal Napoli, fino all’Atalanta includendo l’Atletico Madrid di Simeone. Il River Plate ha già chiare le volontà del giocatore, che cerca l’ascesa in Europa. Di conseguenza sarà quasi impossibile tenerlo e vista anche la clausola rescissoria, di 20 milioni di euro che comprende anche lo stipendio chiesto dal giocatore, cioè 2 milioni, sembra facilitare le cose.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no allo scambio | Ribaltone totale

Alvarez verso la Serie A | Operazione da 20 milioni

Di conseguenza molti di questi club interessati potrebbero decidere di avanzare l’offerta pagando direttamente la clausola e garantendo 2 milioni di euro al giovane argentino. Una delle squadre più attivare proprio nei confronti di Alvarez continua a rimanere l’Atletico Madrid del Cholo, super interessata al tipo di giocatore. Ma come dicevamo poc’anzi sono molte le società che si sono interessante, comprese anche due big di Serie A, oltre, chiaramente, la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scontro totale con l’Inter: doppio colpo da 65 milioni

Come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’, dalla Francia si registra anche l’interesse del Nizza che cercherebbe un bomber come potenziale titolare. Tutto chiaramente accessibile e, chissà, non possa sbloccarsi già molto presto visti i soli 20 milioni della clausola. Una cosa è certificata, i numeri di Alvarez, almeno in Argentina, lo confermano campione consolidato nonostante l’ancora giovanissima età.