Calciomercato Juventus, pugno duro della società: rinnovo saltato e clausola abbassata

Calciomercato Juventus, rinnovo saltato. Ormai non ci sono più dubbi. Pugno durissimo da parte della società che ha preso una decisione

Pugno durissimo da parte della società. Ormai non ci sono più dubbi che la situazione abbia preso una via che potrebbe mettere i bianconeri nelle condizioni di tentare un assalto nei prossimi mesi e così andare a cercare il colpaccio a parametro zero. Sì, ormai è così.

Il Barcellona, secondo le informazioni riportate dal giornalista Gerard Moreno, nelle prossime settimane comunicherà all’attaccante francese Dembele l’intenzioni di non voler rinnovare il contratto in scadenza il prossimo mese di giugno. Verrà ritirata, insomma, la proposta che la società catalana ha messo nelle mani dell’agente del calciatore. Una corda tirata troppo da parte dell’esterno offensivo. Che realmente, a quanto pare, non ha mai preso in considerazione la questione. E adesso Laporta, che è in quella fase di rivoluzione che serve per cercare di tornare ai massimi livelli, si sarebbe scocciato. Bene per la Juve.

Calciomercato Juventus, c’è il colpo a zero

Allora la possibilità di portare via Dembele senza sganciare un euro è reale e andrebbe sicuramente sfruttata a dovere. Soprattutto perché si tratta di un elemento che può fare la differenza. Su questo i dubbi sono pochi. Certo, non sarà facile: il fatto che si svincoli il prossimo mese di giugno dà al francese la possibilità di trovare un ingaggio pesantissimo che lo possa sistemare per gli anni a venire. E non di minore importanza è il fatto che ci sono molte big d’Europa pronte a fare un’offerta. Un’operazione tutt’altro che semplice andando al punto del discorso. Ma alla quale la Juventus guarda con interesse.

Dembele da un poco di tempo, appunto per il contratto in scadenza – in un altro modo nemmeno si potrebbe avvicinare la società bianconera – è entrato nei radar di Cherubini con la benedizione di Allegri. Magari riuscendo a prendersi una qualificazione alla prossima Champions League ci potrebbero essere quei soldi necessari per pagare un ingaggio che sarà in ogni caso pesantissimo. Si vedrà.