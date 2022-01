Calciomercato Juventus, scontro totale con l’Inter: doppio colpo da 65 milioni

Calciomercato Juventus, è scontro totale con l’Inter sul mercato. I bianconeri hanno in canna un doppio colpo da 65 milioni di euro

Scontro totale sul mercato. Scontro totale con l’Inter. Che ormai ha deciso di stare attenta alla situazione relativa a Dybala. E allora la Juve, di conseguenza, sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote in alcune operazioni che erano state imbastire da Marotta. Ma, in ogni caso, se davvero i nerazzurri riuscissero a strappare la Joya alla società bianconera, il colpo sarebbe durissimo da incassare.

Ma non c’è solo l’argentino, come detto, al centro delle attenzioni dei due club. In questo momento – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – Cherubini avrebbe messo nel mirino un altro elemento che l’Inter ha puntato a un poco di tempo. Una classica operazione di disturbo anche se, stavolta, ci sarebbe un incontro fissato nelle prossime settimane alla Continassa. Si fa sul serio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, pugno duro della società: rinnovo saltato e clausola abbassata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio immediato: contatto fissato | La posizione di Cherubini

Calciomercato Juventus, Scamacca e Frattesi nel mirino

L’altra parte sarà il Sassuolo. E al centro della discussione ci saranno i cartellini di Scamacca e Frattesi. Se per l’attaccante l’interesse è ben noto da tempo, così non si direbbe per il centrocampista che sta disputando una stagione clamorosa ed è entrato anche nel mirino di Roberto Mancini. Un doppio colpo che potrebbe costare la bellezza di 65 milioni di euro: Carnevali, ad dei neroverdi, ne chiede 40 per il centravanti e in questo momento 25 per il centrocampista.

La situazione insomma è chiara e delineata. Con la Juventus che potrebbe affondare il colpo sfruttando anche la situazione che poi alla fine ha portato a Torino Locatelli: una trattativa andata sì per le lunghe, ma che poi alla fine ha visto la giusta luce.