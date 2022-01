Calciomercato Juventus, centrocampo da sistemare | La situazione

Continuano i rumors di calciomercato in casa Juventus quando ormai siamo entrati nella seconda parte del mese di gennaio.

Quali sono le mosse del club bianconero in questa sessione invernale di trasferimenti? Non sembrano esserci rivoluzioni all’orizzonte e l’unica cessione in programma pare essere quella di Ramsey. Per il gallese pare esserci al più presto in arrivo un ritorno in Premier League, considerato che non rientra nei piani tecnici di Max Allegri. Tuttavia il centrocampo è il reparto che potrebbe subire cambiamenti, specie se alla fine i bianconeri cederanno un Arthur che pare intenzionato a cambiare aria nelle prossime settimane. Anche se la Juve ha intenzione di tenere il brasiliano almeno fino alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, Arthur resta senza una alternativa in arrivo

Continua il pressing dell’Arsenal per portare in Premier League il centrocampista brasiliano Arthur. Giocatore che comunque con Allegri sta trovando, specie ultimamente, il suo spazio e quindi non è certo fuori dai piani tecnici del club. Gli inglesi puntano sulla voglia del calciatore di giocare con continuità, l’obiettivo di Arthur è rimanere nel giro della nazionale verdeoro per non perdere i mondiali. Ma la Juventus non da il via libera per la cessione, anche perché ha poco tempo per trovare un sostituto all’altezza. Non intriga lo scambio con Partey. L’obiettivo numero uno rimane Zakaria del Moenchengladbach, come riportato da Tuttosport. Lo svizzero è in scadenza di contratto a giugno ma il Borussia non pare intenzionato a lasciarlo partire in questo mese di gennaio.