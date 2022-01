Calciomercato Juventus, Arthur ai saluti | C’è già il sostituto

Calciomercato Juventus, Arthur è ai saluti. La società bianconera avrebbe trovato anche il sostituto. Ecco tutti i dettagli

Il brasiliano Arthur è ormai ai saluti. Con la benedizione di Massimiliano Allegri che ha deciso di lasciar partire il centrocampista al patto che la società sia pronta a trovare sul mercato un sostituto da portare immediatamente a Torino.

Tra domani e dopodomani, secondo TuttoJuve, ci sarebbe un incontro tra Cherubini e i dirigenti dell’Arsenal per parlare appunto della situazione dell’ex Barcellona. Lo stesso Arthur ha dato l’ok per un passaggio in Premier League alla corte di Arteta. Ma come detto serve un rinforzo pronto per non rimanere con la coperta corta anche in mezzo al campo. E la Juventus lo avrebbe messo nel mirino questo nuovo centrocampista. Andando quindi a pescarlo in Francia.

Calciomercato Juventus, Cherubini su Bruno Guimaraes

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Bruno Guiamaraes, 24enne del Lione, anche se la stessa società francese non avrebbe aperto, almeno per il momento, ad una possibile cessione in prestito per i prossimi sei mesi. Perché solamente un’operazione del genere – magari inserendo un obbligo di riscatto a determinate condizioni – Cherubini si può permettere. Le parti, a quanto pare, sono in contatto da alcune settimane. E se il Lione dovesse anche accettare un obbligo o di un diritto che si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, allora la trattativa si potrebbe sbloccare in maniera definitiva.

Difficile, quindi, ma non impossibile. Perché si a benissimo che le ultime settimane di mercato aprono a degli scenari che non sono sicuramente pensabili in altri momenti.