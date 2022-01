Juventus, aritmia per Da Graca: necessario l’intervento chirurgico

Juventus, aritmia Da Graca: il 19enne che gioca nella squadra Under23 sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Ecco le ultime notizie

Non una buona notizia per Da Graca. Ma in generale per tutto l’ambiente bianconere. Il 19enne infatti – così come da nota ufficiale della Juventus – dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

“Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un’aritmia cardiaca. I tempi stimati per la ripresa dell’attività agonistica sono di 30 giorni”. Questa la nota apparsa sul sito della società piemontese, che sottolinea anche i tempi di recupero. Nessun problema, insomma, per la ripresa dell’attività, ma un problema da risolvere al più presto per evitare guai peggiori.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, tripletta da sogno: irrompe la Juve!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta Alex Sandro | Affondo immediato: via gratis

Juventus, Da Graca da poco negativo al Covid

Nello scorso mese di dicembre il calciatore era risultato positivo al Covid per poi negativizzarsi alla fine del mese di dicembre. Probabilmente sono stati i nuovi controlli ai quali devono sottoporsi i professionisti per tornare a giocare che hanno scoperto questo problema. Da Graca, attaccante centrale, è nato a Palermo e la Juventus lo ha appunto preso dai rosanero negli anni scorsi. Si è già aggregato diverse volte alla Prima Squadra allenata da Massimiliano Allegri ma è nell’Under23 che gioca con continuità.

Adesso per lui si profila un tempo di assoluto riposo, dopo l’intervento, e poi un graduale ritorno all’attività agonistica.

Da parte di tutta la redazione di JuveLive.it un grosso in bocca al lupo per una completa guarigione.