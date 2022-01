Calciomercato Juventus, addio Dybala: scacco matto Inter | Offertona sul piatto

Calciomercato Juventus, addio Dybala: l’Inter mette sul piatto un’offerta importante per il giocatore. Ore calde per il futuro della Joya

L’offerta è di quelle importanti e che potrebbero anche spingere Dybala a non rinnovare con la Juventus. Le sensazioni, in questo momento, sono tutt’altro che positive soprattutto dopo il gol di sabato contro l’Udinese e la conseguente non esultanza immediatamente dopo.

Insomma, il rinnovo si fa sempre più difficile. E l’Inter è alla finestra, così come anticipato nei giorni scorsi, e non molla sicuramente la presa. Anzi, l’ex dirigente bianconero Beppe Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta decisamente alta, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che potrebbe far vacillare la Joya.

LEGGI ANCHE: Juventus, aritmia per Da Graca: necessario l’intervento chirurgico

Calciomercato Juventus, la cifra dell’Inter

Il quotidiano rosa, nella sua edizione online, svela che Marotta avrebbe cominciato ad approcciare Dybala facendogli giungere la voce che i nerazzurri sarebbero pronti a offrirgli un contratto di cinque anni, quindi fino al 2027, con un base d’ingaggio di 7,5 milioni di euro che potrebbero anche salire nel corso degli anni. Quindi l’Inter fa realmente sul serio per il calciatore della Juventus e non avrebbe nessuna intenzione di mollare la presa. Come ben si sa, e come ben hanno visto dalle parti di Torino, l’attuale amministratore delegato dell’Inter è uno che riesce spesso a piazzare dei colpi pesanti a parametro zero toccando le corde giuste di ogni giocatore. Ci potrebbe anche riuscire con Dybala, soprattutto dopo le esternazioni di Arrivabene nelle ultime settimane che senza dubbio hanno fatto uscire i nervi scoperti del campionato argentino.

Saranno settimane caldissime e giorni intensi. Un’ipotesi quella del non rinnovo e di un possibile addio a parametro zero che non sembrava più contemplata e che adesso torna clamorosamente in auge. Intanto notizie di Antun – il procuratore di Dybala – non se ne hanno. E così diventa tutto complicato.