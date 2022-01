Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Dove può finire all’estero

Rischia di diventare il tormentone di calciomercato in casa Juventus per i prossimi mesi. Stiamo parlando ovviamente del futuro di Dybala.

Il suo contratto con la Juventus scadrà nel prossimo mese di giugno e le negoziazioni per un nuovo accordo ancora non hanno portato alla firma, ad un rinnovo tanto auspicato dalla tifoseria bianconera. Soltanto fino a qualche mese un rinnovo contrattuale tra Dybala e il club torinese pareva essere solo una formalità, ma le cose sembrano essere cambiate nel corso del tempo. Tant’è che ad oggi la permanenza del numero dieci tra le fila della squadra di Allegri non si può dare affatto per scontata. Anche perché è chiaro che un giocatore del genere, ingaggiabile per di più a parametro zero, stuzzica la fantasia di diversi top club europei.

Calciomercato Juventus, per Dybala tante possibili offerte in arrivo

Nonostante le parole di ieri sera di Marotta a Dazn, difficile non immaginare che anche l’Inter possa essere interessata alle prestazioni dell’attaccante argentino.

#Marotta a #DAZN: "Chi era l'amico che cercava #Dybala in tribuna? Di sicuro non io, ero a casa. Quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina a uno svincolo è normale che venga accostato a questo o quel club. Però noi abbiamo 4 attaccanti molto forti, siamo a posto". — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 16, 2022

Che probabilmente non interessa a Psg e Real Madrid, ma che invece potrebbe finire presto nel mirino di altre grandi squadra come il Barcellona (qualora non riuscisse a prendere Haaland) o il Liverpool, se i Reds perderanno Salah. Più facile pensare ad un pressing per lui dell’Atletico Madrid oppure del Tottenham di Conte e Paratici, che ne conoscono molto bene le caratteristiche e le potenzialità. Attenzione anche al City di Guardiola. Un futuro insomma tutto da scrivere per Dybala e solo il tempo potrà dire quale sarà la prossima squadra della “Joya”, se rimarrà o meno a Torino.