Calciomercato Juventus, altro rifiuto | Ramsey ha deciso il suo futuro

Calciomercato Juventus, Ramsey non vuole andare via: altro rifiuto del gallese. Che avrebbe deciso solamente di accettare alcune offerte

Non vuole lasciare la Continassa Ramsey. Il gallese, ormai ai margini del progetto di Massimiliano Allegri, dopo il rifiuro al Burnley avrebbe detto no anche ad altri club. Non della Premier League in questo caso, ma dela Liga spagnola, secondo quanto scritto da TuttoSport.

Insomma, un continuo rifiuto a tutte quelle offerte che sono state messe sul piatto. Ramsey, che nel momento in cui ha lasciato Torino per andare in nazionale ha sempre criticato l’ambiente bianconero, non ne vuole sapere. Il suo contratto che va in scadenza alla fine di giugno pesa eccome sulle casse della Vecchia Signora che ne farebbe volentieri a meno. Ma Cherubini non sta riuscendo nel proprio intento.

Calciomercato Juventus, Ramsey ha deciso il futuro

C’è di più, però. Ci sarebbe anche una decisione definitiva che avrebbe preso Ramsey per il suo futuro. Il centrocampista – che ricordiamo in questo momento è in isolamento perché positivo al Covid – accetterebbe di lasciare la Juventus solamente in caso di un’offerta di un club di media-alta classifica della Premier League. L’Arsenal, ad esempio, o anche l’Everton – che si era interessato nelle scorse settimane – ma i Gunners sono alle prese con la situazione che gira attorno ad Arthur, e il secondo club di Liverpool invece al momento ha altri problemi dopo aver esonerato Benitez nella giornata di ieri.

Insomma, rimane un grosso problema per Cherubini. Che cercherà fino all’ultimo minuto utile di questa sessione di mercato di piazzare il centrocampista. Che mai ha convinto e che da diverso tempo ormai è uscito da tutti i radar.