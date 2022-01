Calciomercato Juventus, svolta in attacco: offerta accettata | Affondo immediato

Calciomercato Juventus, svolta in attacco: avrebbe accettato l’offerta e l’affondo da parte di Cherubini dovrebbe essere immediato. Ecco le ultime

Svolta in attacco. Ed ecco che l’affondo da parte di Cherubini potrebbe essere immediato. Intanto, un primo tassello, s’è incastrato al posto giusto: l’attaccante infatti avrebbe detto di sì a un possibile passaggio in bianconero. Adesso c’è da trattare con il club d’appartenenza.

Ma andiamo con ordine. La Juventus è alla ricerca di un attaccante importante che possa aiutare Allegri che in questo momento sta avendo dei problemi lì davanti, con Morata che segna con il contagocce e con Kean che segue a ruota il compagno. Tramontata o quasi la pista che porta a Mauro Icardi, resta viva quella che va dritta verso Martial. L’attaccante del Manchester United, secondo le informazioni riportate da Galetti, avrebbe dato il suo l’ok al possibile arrivo in Serie A. Un buon punto di partenza.

Calciomercato Juventus, si tratta con lo United

Adesso Cherubini deve trattare con lo United. La Juve vuole ovviamente l’attaccante in prestito per i prossimi sei mesi e anche che una parte dell’ingaggio del calciatore venga pagato dalla società di Premier League. Una situazione questa che potrebbe forse bloccare un poco la situazione, ma che comunque non mette paura al Manchester che potrebbe anche accettare. Delle valutazioni in questo momento sono in corso, anche perché Martial, dal momento in cui è arrivato Rangnick in panchina, il campo lo ha visto pochissimo.

Insomma, ci sono dei passi avanti e anche importanti in questa possibile sorpresa di mercato. Sì, sorpresa, perché se Martial anche la scorsa estate è stato nel mirino di Cherubini, adesso la sensazione era decisamente un’altra, e cioè che la Juve avesse deciso di virare in maniera decisa verso Icardi.