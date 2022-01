Juventus, posticipata l’operazione di Chiesa: ecco il motivo

Juventus, posticipata l’operazione di Federico Chiesa: si allungano di un poco i tempi di recupero. Ecco il motivo di questa decisione

Un piccolo intoppo nel recupero di Federico Chiesa. E’ slittata di qualche giorno infatti l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato che l’esterno offensivo si è rotto nella gara dello scorso 9 gennaio all’Olimpico contro la Roma.

L’intervento dovrebbe essere fatto dal dottor Fink – lo stesso che ha operato Zaniolo – ma il tutto è stato rimandato, così come riportato da goal.com. L’attaccante ha qualche linea di febbre (ma il tampone è risultato negativo) e si è reso necessario postporre il tutto di qualche giorno. Qualche giorno in più prima di andare sotto ai ferri per Chiesa, che è impaziente di superare sicuramente il momento più importante, per poi iniziare la fase di riabilitazione.

Juventus, posticipata l’operazione di Chiesa

Nulla di fatto almeno per il momento per Chiesa. L’operazione è stata posticipata e non si può fare nulla. Normale, anche in questi casi, avere qualche linea di febbre. Si spera comunque che possa passare presto e il fatto che il tampone abbia escluso un possibile contagio Covid è qualcosa di sicuramente importante che lascia buone sensazioni.

Senza nessun’altro imprevisto, l’intervento per rimettere in sesto l’attaccante bianconero dovrebbe comunque esserci dentro questa settimana. Poi testa bassa e pedalare per rientrare più forte di prima. Senza ovviamente forzare i tempi di un possibile recupero. Non esiste un motivo visto che ormai la stagione purtroppo è andata a farsi benedire.