Juventus, regalo da urlo in mediana | Addio in extremis e mercato sbloccato

Juventus, regalo da urlo in mediana per Massimiliano Allegri. Potrebbe esserci un addio in extremis e il mercato si potrebbe sbloccare

Saranno giorni caldi in casa bianconera. Il mercato è ormai entrato nel vivo, e la Juventus è alla ricerca di rinforzi. Non solo in attacco, ma anche in mezzo al campo Massimiliano Allegri si aspetta qualche innesto. Soprattutto se dovesse partire Arthur: per il brasiliano, come vi abbiamo spiegato ieri, è vivo e molto l’interesse dell’Arsenal.

Ma prima di lasciarlo partire serve un sostituto. E la Juventus lo avrebbe individuato. Una trattativa che potrebbe anche sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato secondo TuttoSport, soprattutto perché bisogna tenere aperta una porta per una cessione che sembrava essere definitivamente bloccata dopo l’infortunio di Chiesa: ma Kulusevski continua a non convincere, e allora un addio non è del tutto da scartare anche negli ultimi giorni di questa finestra di trattative.

Juventus, tutto su Bruno Guimaraes

E’ il centrocampista del Lione, classe 1997, l’obiettivo numero 1 di Cherubini. Il club francese lo valuta 40 milioni di euro e potrebbe anche cederlo in prestito con diritto di riscatto alla fine di questi sei mesi. Non ci sono necessità d’incassare in maniera immediata quei soldi, e allora, qualora dovesse realmente partire Kulu, si potrebbe pensare a un affare lastminute che renderebbe sicuramente felice Allegri, che ha tutta l’intenzione di aumentare il livello qualitativo della sua squadra.

Non che lo svedese non abbia importanti caratteristiche tecniche, questo c’è da dirlo: ma lo stesso, alla Juventus, le ha fatte vedere davvero poche volte. Una situazione che non sembra nemmeno avere una via d’uscita veloce. L’ex Parma sembra aver imboccato quel tunnel che poi per forza di cose porta a una cessione.