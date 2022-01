Bufera Milan-AIA, Pistocchi attacca la Juve: tifosi inviperiti sui social

Pistocchi contro la Juventus, ci risiamo: il tweet del giornalista all’indomani delle polemiche per Milan-Spezia fa discutere.

Si è chiusa una giornata di campionato convulsa, nella quale un ruolo decisivo lo hanno nuovamente ricoperto, purtroppo, le errate valutazioni arbitrali.

Come non citare, a tal proposito, quanto successo a San Siro, dove l’arbitro Serra ha fischiato un fallo su Ante Rebic un istante prima che la palla finisce sul sinistro di Messias, decidendo di non applicare la regola del vantaggio. Fatto sta, che l’ex Crotone era riuscito a trovare l’angolo più lontano, con un tiro a giro di rara bellezza: tutto, però, è avvenuto a gioco fermo. Nel post gara Stefano Pioli ha cercato di stemperare gli animi, con la classe e l’eleganza che il tecnico del Milan ha mantenuto anche in altri momenti della stagione. Chiaramente, però, si è trattato di un errore a posteriori decisivo, anche perché la compagine di Thiago Motta è riuscita a trovare addirittura il goal del vantaggio con Gyasi, a tempo scaduto.

Milan-Spezia, è polemica totale: Pistocchi e il nuovo attacco alla Juventus

Al triplice fischio sono arrivate non solo le scuse del direttore di gara, ma anche quelle dell’AIA. Gesto che ha offerto l’occasione a Maurizio Pistocchi, da sempre non molto “tenero” nei giudizi sulla Juventus, per sollevare un’altra polemica social. Con un tweet, infatti, Pistocchi ha rievocato discussi e discutibili episodi del passato, che hanno coinvolto proprio i bianconeri. Ecco quanto scritto: “L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Ceccarini, De Santis, Tagliavento ed Orsato, oggi si scusa in Milan-Spezia dell’arbitro Serra. Che ha solo sbagliato, come gli altri, e, a differenza degli altri, ha ammesso subito il suo errore.”