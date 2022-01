Calciomercato Juventus, “caso Dybala” | Dirigenza furiosa

Non si può non parlarne perché è una delle chiavi del calciomercato della Juventus. Non solo per questa stagione ma anche per quelle future.

Stiamo ovviamente parlando di Paulo Dybala, il cui rinnovo contrattuale rischia di diventare sempre più un caso. L’accordo alla fine dello scorso anno sembrava essere solamente una formalità. Ma nel frattempo le cose sono cambiate e la Juventus non sembra avere intenzione di alzare la posta per arrivare alla firma. Con diversi club europei che seguono con attenzione l’evolversi della vicenda. Perché in caso di rottura sarebbero pronti ad andare all’assalto per assicurarsi a costo zero un giocatore che fa la differenza. Anche l’Inter monitora la situazione in attesa che ci siano delle novità. Novità che in ogni caso potrebbero non esserci a breve.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: dirigenza delusa dall’argentino

Tuttosport oggi in edicola sottolinea anche come la dirigenza bianconera – dal presidente Agnelli ad Elkann – sia rimasta delusa dall’atteggiamento del calciatore dopo il gol segnato contro l’Udinese. Lo sguardo rivolto alla tribuna è stato considerato come un gesto non da vero leader della squadra. Questo ad ogni modo non dovrebbe cambiare le carte in tavola riguardo il rinnovo contrattuale, del quale si continuerà a parlare nelle prossime settimane.

#Agnelli ed #Elkann delusi per l’atteggiamento di #Dybala durante #JuventusUdinese. Lo sfogo pubblico ha messo in difficoltà la squadra in un momento difficile e non è considerato un gesto da capitano (#Tuttosport) pic.twitter.com/gJtNvv15iz — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 18, 2022

Oggi nel frattempo la Juve torna in campo per disputare gli ottavi di Coppa Italia e Dybala potrebbe partire dalla panchina.