Calciomercato Juventus, “addio” a De Ligt | Fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. E Cherubini insieme a Allegri potrebbe tirare un grosso sospiro di sollievo

Potrebbe tirare un sospiro di sollievo Cherubini. “Copiato” in questo caso anche da Massimiliano Allegri. Sì, perché sembra ormai difficile che il Barcellona, alla fine della stagione, possa tentare l’assalto a de Ligt. Andiamo a spiegare il motivo.

In questo momento – secondo quanto riportato da sport.es – il club bluagrana sarebbe sempre più vicino alla fumata bianca per il difensore danese del Chelsea Andreas Christensen: lo stesso va in scadenza di contratto, e ha già rifiutato le proposte di rinnovo dei Blues che hanno capito che possibilità di tenerlo a Stamford Bridge ormai non ce ne stanno. Un via libera, insomma, al desiderio del club allenato dal Xavi, che sistemando la difesa non dovrebbe avere più in mente idee bellicose per il difensore olandese della Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona cambia strategia

Un cambio di strategia che allevia i pensieri della dirigenza bianconera che sa, però, che potrebbero sicuramente esserci altri club pronti a tuffarsi a capofitto in una possibile operazione de Ligt alla fine del campionato. Soprattutto se la Juventus non riuscisse a prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Ma sapere che un club importante come quello di Laporta si possa tirare fuori è già una cosa.

Inoltre, le disponibilità economiche dei catalani, qualora si chiudesse per Andreas Christensen, verrebbero sicuramente dirottate verso un attaccante di livello: dopo il ritiro di Aguero e dopo la quasi sicura partenza di Dembele, è lì che Xavi ha una certa carenza.