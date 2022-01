Calciomercato Juventus, incontro rinviato | Asta da capogiro

By

Calciomercato Juventus, summit rinviato. Adesso sul giovane attaccante potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Calciomercato Juventus, il summit per il giovane prodigo d’attacco è stato rinviato. Proprio la dirigenza bianconera e quella del Sassuolo si dovevano incontrato per capire il futuro di Scamacca ormai sul trampolino di lancio e prossimo a diventare uno dei grandi attaccanti del futuro. I bianconeri lo vogliono ma adesso il summit per l’incontro è rinviato a data da destinarsi, ma molto possibile che sarà tra una settimana. Su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Scamacca l’attaccante del “futuro”: La Juventus lo vuole

Tutto rinviato all’estate ovviamente, ma su questo punto la stessa Juventus aveva già fatto chiarezza Il Sassuolo dunque si incontrerà con la Vecchia Signora per valutare già un eventuale cessione a giugno. Come andrà a finire nessuno lo sa, l’unica cosa certa è il grande interesse della dirigenza nei confronti dell’azzurro, finito anche tra i possibili attaccanti del mondiale che, si spera, ci sarà.

Scamacca è dunque il bomber del futuro e proprio come avverte il giornalista Pedullà, già, probabilmente, nella prossima settimana le due dirigenze si incontreranno per discutere il futuro. Allegri ha già fatto sapere che come caratteristiche il bomber si adatterebbe perfettamente alle dinamiche della sua rosa. Tutto quindi rinviato a questa estate.