Calciomercato Juventus, tempo scaduto | Rottura e addio: si decide oggi

Calciomercato Juventus, il club detentore del cartellino è ormai esausto di aspettare, pertanto, oggi, si prenderà una decisione definitiva.

Calciomercato Juventus, il Barcellona è ormai arrivato al capolinea. La situazione riguardante il francese Dembele sta diventando un vero e proprio caso, il giocatore non ha rinnovato e non sembra intenzionato a farlo, pertanto oggi ci sarà l’ultimatum. Diverse opzioni per il futuro del francese che non escludono nemmeno l’esclusione fino alla fine della stagione, con un posto in tribuna. Come sappiamo l’esterno è anche uno degli obiettivi dei bianconeri e non è da escludersi che proprio la Vecchia Signora, viste le frizioni interne, potrebbe inserirsi nella trattativa.

Dembele al capolinea: oggi si decide

Oggi una decisione definitiva sul futuro del francese. La dirigenza spagnola si è ufficialmente stufata di aspettare e di non avere una risposta. Pertanto, come dicevamo poc’anzi, oggi la decisione finale sul futuro del talento francese. Stando a ‘Sport.es’ saranno tre opzioni per il presente del giocatore: continuare a giocare con i blaugrana, andare in tribuna (l’eventualità peggiore) o essere ceduto adesso oppure a parametro zero, dunque da svincolato, nel mercato estivo.

Dembele andrà in scadenza nell’estate del 2022 e il suo addio ormai sembra molto concreto. Il Barca rischierebbe di perdere a zero uno dei suoi giocatori più costosi della storia del club. La Juventus fiuta l’affare ma è anche vero che prenderlo a zero, visti i costi di oltre 100 milioni del giocatore, potrebbe essere l’opzione più gradita dal club bianconero.