Calciomercato Juventus, futuro da decidere | Per ora non si muove

Tante voci di calciomercato riguardano la Juventus soprattutto per quanto riguarda le mosse del club bianconero nel corso dell’estate.

Rinforzare la squadra di Allegri è la missione principale della dirigenza, che però in questo mese di gennaio non pare intenzionata a fare rivoluzioni. Il tempo stringe, dunque meglio guardare già alla prossima stagione e ai possibili colpi da mettere a segno. Tenendo ovviamente sempre d’occhio il bilancio. Ecco perchè la Juventus tiene costantente d’occhio anche le situazione legate a quei calciatori che sono in scadenza di contratto. E tra questi c’è anche Boubakar Kamara, interessante centrocampista cresciuto molto negli ultimi mesi con la maglia dell’Olympique Marsiglia.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, tutti vogliono Kamara. Ma se ne parla in estate

Il portale “Le10Sport” sottolinea come il futuro del calciatore dell’OM sia ancora tutto da decidere. Barcellona, Manchester United, Juventus, Bayern Monaco, Chelsea, Newcastle e Milan sono sulle sue tracce, con la Roma di Mourinho che pare essere al momento la squadra maggiormente in pressing per averlo. Kamara però ha frenato sul suo futuro. “In questo momento sono accostato a tante squadre, ovunque. Ma io rimango concentrato sul campo. E fuori ho appena avuto il mio secondo figlio, mi sto concentrando sulla mia vita familiare” sono le parole che si leggono sul portale francese. Difficile dunque che si muova a gennaio, ma in estate il suo divorzio dal Marsiglia appare essere più che probabile. Se la Juventus vorrà bruciare la concorrenza per il mediano dovrà muoversi in anticipo.