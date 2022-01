Calciomercato Juventus, bivio Pogba: sorpasso al Psg | Cosa manca per chiudere

Calciomercato Juventus, bivio Pogba: sarà il calciatore a decidere il proprio futuro. Ecco cosa manca per chiudere la pratica

Il colpo è nell’aria. Forse. Si spera. Il colpo è quello che tutti i tifosi della Juventus si aspettano da parte della società bianconera. Non solo Vlahovic, per il quale Cherubini è pronto a investire un bel poco di milioni alla fine della stagione, ma soprattutto Pogba.

Ma cosa manca per chiudere? Bene, una prima risposta ha cercato di darla il giornalista di TopCalcio24 Guido Tolomei, che ha sottolineato come per il francese non ci sono molte squadre pronte a prenderlo. Nel senso: un interesse del Real Madrid e del Barcellona, così come venuto fuori nelle scorse settimane, appare decisamente blando in questo momento. Potrebbero le squadre spagnole tornare all’attacco la prossima estate. Ma non è nemmeno sicuro. Insomma, sulle tracce del francese che probabilmente non rinnoverà con il Manchester United, ci sono “solamente” Juventus e Psg.

Calciomercato Juventus, la situazione Pogba

Secondo il giornalista gli inglesi che al momento ce lo hanno in rosa hanno messo sul piatto un’offerta di rinnovo che comunque ancora è lì, non studiata del tutto, ma che Raiola sa comunque di avere a disposizione. Il Psg non rappresenterebbe la prima scelta di Pogba, nonostante i milioni che potrebbe andare a guadagnare nei prossimi anni. Cosa diversa invece è la Juventus, che sembra essere la prima opzione per il Polpo, nonostante Cherubini non abbia quella forza economica degli altri club in ballo.

Saranno da capire le priorità del centrocampista. I soldi o il cuore. Certo, non è che alla Juve sarebbe “povero”, ma certamente non può sperare in un contratto faraonico. Le prossime settimane saranno decisive in poche parole. Con la sensazione, inoltre, che il futuro di Pogba possa essere realmente legato anche a quello di Dybala. Un rinnovo della Joya potrebbe sicuramente avvicinare il francese alla scelta bianconera.