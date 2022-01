Calciomercato Juventus, dalla Spagna: addio Dybala | Scambio shock in Liga

Calciomercato Juventus, l’attaccante di fronte all’ennesimo ultimatum. E la pazza idea potrebbe coinvolgere anche i bianconeri.

Un nuovo ultimatum. Che in realtà è l’ennesimo, sebbene sia un controsenso. Il braccio di ferro prosegue da settimane, con il Barcellona e Ousmane Dembelé che sono ormai ai ferri corti. Entro qualche giorno il calciatore e i suoi agenti dovranno dare una risposta definitiva a proposito del rinnovo del contratto. Se c’è l’intenzione di accettare la proposta del club blaugrana o meno. Perché in caso di mancato accordo il Barça proverà a piazzare il francese già in questa sessione di mercato.

Il rischio è quello di vederlo andare via a giugno gratis, dopo che per lui nel 2017 era stata spesa la cifra abnorme di oltre 100 milioni di euro più altri 40 di bonus. Un bagno di sangue dal punto di vista economico che il presidente Laporta vuole assolutamente evitare. La palla, dunque, passa all’agente di Dembelé, Moussa Sissoko.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Dembelé-Dybala

Nel frattempo il Barcellona ha deciso di non restarsene con le mani in mano. Al contrario, come riporta il quotidiano catalano El Nacional, sembra che ci siano stati in tal senso diversi contatti con la Juventus, tra le squadre più interessate a Dembelé. E resta in piedi l’ipotesi di uno scambio clamoroso sull’asse Catalogna-Torino: in Piemonte finirebbe il francese mentre a rimpolpare l’organico a disposizione di Xavi arriverebbe nientemeno che Paulo Dybala.

Sì, avete capito bene. Non Alvaro Morata, obiettivo numero uno del Barça per rinforzare l’attacco, ma la Joya bianconera, anche lui in scadenza di contratto nel prossimo giugno.