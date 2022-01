Calciomercato Juventus, effetto domino improvviso: apertura a sorpresa

Calciomercato Juventus, il club pronto a venire incontro alle esigenza della società bianconera: affare in dirittura d’arrivo.

Nessun dubbio: il mercato in entrata della Juventus è ormai strettamente legato alle uscite. Prima vanno perfezionate le cessioni, poi si potrà procedere con gli acquisti. Non si scappa da questo leitmotiv. E nei prossimi giorni, se dovesse salutare qualcuno, la situazione potrebbe immediatamente sbloccarsi. Nelle ultime ore, intanto, è diventata sempre più rovente l’asse tra Londra e Torino. L’Arsenal ha fretta di concludere l’affare Arthur, reduce peraltro da un’ottima prestazione in Coppa Italia contro la Sampdoria.

A quanto pare i Gunners hanno acconsentito al prestito di diciotto mesi con opzione di acquisto: a riportarlo è tuttojuve.com, precisando come questa sia una delle formule che potrebbero soddisfare a pieno la società bianconera.

Calciomercato Juventus, via Arthur dentro Zakaria

Dovrebbe essere la cessione del centrocampista brasiliano la prima importante operazione in uscita della Juventus. Il calciatore vuole più spazio, è convinto di meritarselo ed è pronto ad abbracciare una nuova sfida professionale in Inghilterra. La Vecchia Signora a quel punto proverebbe a chiudere subito per Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto a giugno ma disposto a lasciare già a gennaio il club tedesco.

L’#Arsenal potrebbe aprire al prestito di 18 mesi con opzione d’acquisto per #Arthur, formula che verrebbe incontro alle esigenze della #Juve. Il sostituto è #Zakaria, che è più facile da raggiungere di #Guimaraes. il #BMG potrebbe accontentarsi di 5/6mln per lasciarlo partire. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) January 20, 2022

Che si accontenterebbe anche di 5/6 milioni per liberarlo, pur di non perderlo a zero in estate. Via Arthur, dentro Zakaria: in questo modo Massimiliano Allegri anticiperebbe di sei mesi un acquisto che inizialmente era stato programmato per il mercato estivo.