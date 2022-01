Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Sorpasso e accordo a un passo

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: c’è il sorpasso proprio all’ultima curva e l’accordo sembra a un passo. Le ultime

Il futuro è ormai deciso e sarà sicuramente lontano dall’Italia. E questo era sicuramente preventivabile dopo la decisione di lasciare il Bel Paese, in maniera anche clamorosa, e di tornare in Patria in attesa di capire quali fossero le possibilità.

Dopo aver salutato la Sampdoria, Ihattaren è rientrato in Olanda sapendo di dover stare fermo almeno un paio di mesi. Adesso nel bel mezzo del mercato di gennaio sembra aver trovato una nuova sistemazione. A quanto pare, secondo quanto riportato da goal.com, i bianconeri sarebbero arrivati a un passo dall’accordo con il club olandese. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, Ihattaren all’Ajax

Resterebbe a definire solamente la durata dell’accordo in prestito. E poi ovviamente alcuni dettagli contrattuali che però non metteranno a rischio la buona riuscita dell’operazione. Il talento che mai s’è visto in Italia e che era stato portato a Torino da Mino Raiola, è pronto quindi a tornare in Patria. C’era che l’Utrecht sulle tracce del classe 2002 che, ricordiamo, ha firmato un accordo con la società bianconera fino al 2025. Ma questo sembra ormai essere andato nel dimenticatoio. La sensazione, nettissima, è che la maglia bianconera Ihattaren non la vestirà mai nella propria carriera.

In ogni caso l’accordo è realmente a un passo e nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale. Per Ihattaren è ormai certo un ritorno in Olanda con la possibilità seria di non vederlo nemmeno più in Italia.