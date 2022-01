Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale: “Via prima del 31 gennaio”

By

Calciomercato Juventus, ora l’annuncio è ufficiale e questa notizia potrebbe stravolgere completamente il presente.

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale. Dembele non continuerà a giocare con il Barcellona e entro il 31 gennaio lascerà i blaugrana trovandosi una nuova squadra. Una bomba, letteralmente, che stravolge il presente di tante squadre interessate tra cui, appunto, anche la Juventus che segue il talento da diverso tempo.

Dembele addio entro il 31 gennaio | C’è l’ufficialità

Ecco il comunicato ufficiale del direttore del Barcellona Alemany che annuncia:

“È chiaro che Dembélé NON vuole continuare con il Barcellona. Non vuole far parte del nostro progetto”. “Abbiamo detto a Dembélé che deve partire immediatamente. Prevediamo che Ousmane venga venduto prima del 31 gennaio”.

Di conseguenza il futuro dell’esterno francese adesso è certificato. Un addio al Barcellona entro la fine del mese. Tanti club interessati, con Juventus e Psg tra le squadre in pole per l’acquisto. Ricordiamo che Dembele fu uno degli acquisti più costosi della storia del club blaugrana e adesso la sua partenza scuote, letteralmente, la situazione. Il rischio di cederlo a saldo è orma certificato. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto la Juventus rimane una delle squadre più attive. Ricordiamo che il giocatore potrebbe essere ideale nella formazione di Allegri viste le caratteristiche tecniche, inoltre è ancora giovane ma con grande esperienza alle spalle. Un acquisto certificato che è anche una garanzia in fase offensiva.