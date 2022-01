Milan-Juve anche sul mercato: che sfida per il bomber | Annuncio Sky

Calciomercato Juventus, la sfida con il Milan si ripropone anche in sede di contrattazioni: l’annuncio Sky relativo al futuro del bomber.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Juventus, appuntamento al quale la compagine di Allegri si presenta forte dei due successi consecutivi in campionato che hanno rilanciato le speranze Champions di Dybala e compagni.

Chiaramente la sfida di San Siro rappresenterà uno spartiacque decisivo per i bianconeri, che se la vedranno con un Milan vogliono di riscatto e desideroso di voltare pagina dopo l’errore dell’arbitro Serra, costato tre punti cruciali alla banda Pioli. Tuttavia, a tenere banco sono sempre le questioni di calciomercato, che la Juventus non può esimersi dall’affrontare, visto che ha denotato delle lacune strutturali in settori del campo di fondamentale importanza. Uno di questi è l’attacco: nonostante la scorpacciata di goal contro la Samp, complice anche il k.o. di Federico Chiesa, è probabile che un profilo low cost alla fine arriverà. Azmoun e Martial interessano, ma per stessa ammissione di Arrivabene, il francese dello United – alle cifre attuali – è irraggiungibile.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Milan su Aubameyang: asta pazzesca

Sempre in Premier League milita Pierre Aubameyang, legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2023. Non dimentichiamo che i Gunners proprio in queste ore stanno spingendo forte per l’acquisto di Arthur, con la Juve che però deve prima mettere le mani sul sostituto. I londinesi, d’altro canto, non considerano affatto incedibile il gabonese, attenzionato da diversi club.

Several European clubs interested in signing Aubameyang. AC Milan, Juventus, PSG, Marseille and Sevilla among them. Al Nassr loan bid still on the table. Arsenal will listen to offers. #Aubameyang #AFC https://t.co/vhGFUh6QPS — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 20, 2022

Come riportato da Sky Sports News, l’ex capitano dell’Arsenal, per il quale l’Al Nassr nelle ultime ore avrebbe presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto, farebbe gola a diversi club. Oltre che dalla Juventus, il gabonese è infatti monitorato anche da Milan, PSG, Marsiglia e Siviglia. Una vera e propria asta internazionale, per un giocatore che ormai non rientra più nei piani del club di Londra, e il cui sostituto potrebbe essere quel Dusan Vlahovic che tanto piace alla “Vecchia Signora”.