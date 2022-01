Calciomercato Juventus, “terremoto” ed attacchi al veleno: addio a prezzo stracciato

By

Calciomercato Juventus, pur di liberarsene sono disposti a cederlo per una cifra irrisoria. Ecco cosa può succedere adesso.

Ieri si è arricchita di un nuovo capitolo quella che è diventata a tutti gli effetti la “saga” Ousmane Dembelé. Il Barcellona ha comunicato ufficialmente la volontà di cederlo entro la fine del mercato invernale, dopo che l’ennesimo ultimatum è puntualmente caduto nel vuoto. Il motivo? La mancanza di chiarezza da parte del calciatore e del suo entourage riguardo al rinnovo del contratto. Immediata la replica dell’attaccante francese, che tramite una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram ha rispedito al mittente le accuse della società.

“Non sono un uomo che imbroglia e tanto meno un uomo che cede al ricatto”, ha scritto Dembelé, riferendosi alla polemica sorta per il suo utilizzo da parte del tecnico Xavi appena guarito dal Covid. “Sono quattro anni che si accumulano pettegolezzi e bugie su di me al solo scopo di farmi del male. Non ho mai risposto, ma oggi è finita”. La scelta di fare muro contro il club catalano, insomma, è abbastanza palese.

Calciomercato Juventus, Dembelé al Chelsea in prestito fino a fine stagione

Ma dove potrebbe finire Dembelé, ammesso che il Barça riesca a liberarsene già in questa sessione di mercato? La Juventus resta vigile, ma a quanto pare chi si è fatto sotto nelle ultime ore sarebbe il Chelsea di Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco conosce molto bene il giocatore transalpino per averlo allenato ai tempi del Borussia Dortmund e in conferenza stampa ne ha tessuto le lodi alla domanda su un suo possibile arrivo.

Secondo quanto riporta il Sun, il Barcellona avrebbe già una sorta di accordo con i Blues, che prenderebbero il giocatore in prestito fino a fine stagione pagando “solo” tre milioni di sterline.