Milan-Juventus, Orsato non ci sarà | Cambia l’arbitro del big match

Milan-Juventus, tre in lizza per sostituire il fischietto vicentino. Possibile novità anche per quanto riguarda il Var.

Non sarà Daniele Orsato a dirigere il big match di San Siro tra Milan e Juventus, in programma domenica alle 20:45. L’esperto fischietto vicentino è indisponibile, ma l’Associazione italiana arbitri non ha reso noti i motivi del forfait. Come riporta il Corriere dello Sport, adesso sono in tre in lizza per sostituirlo. Al suo posto verrà scelto uno tra Di Bello, Massa e Valeri.

In un primo momento Orsato era stato designato insieme agli assistenti di linea Costanzo e Passeri, mentre Marcenaro sarebbe stato il quarto uomo. Al Var, invece, dovevano esserci Di Bello e Valeriani: anche in questo caso bisognerà rivedere tutto se alla fine la scelta dovesse ricadere sul direttore di gara brindisino.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: blitz in sede

Milan-Juventus, rossoneri ancora scottati dal “caso Serra”

La sensazione è che ora potrebbe scaturire qualche polemica per questa decisione dell’Aia. Soprattutto all’interno dell’ambiente rossonero, reduce da una settimana davvero particolare. A Milanello hanno ancora negli occhi l’incredibile errore commesso dall’arbitro Serra nei minuti finali della partita contro lo Spezia. Norma del vantaggio non applicata dal fischietto torinese e gol del possibile 2-1 rossonero, realizzato dal brasiliano Messias ma inspiegabilmente annullato per via del fischio precedente sul fallo subito da Rebic.

Poi le scuse dell’arbitro e la beffa della rete di Gyasi, che all’ultimo secondo ha regalato una vittoria preziosissima ai liguri di Thiago Motta.