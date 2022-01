Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: blitz in sede

Calciomercato Juventus, non poteva passare inosservata la sua visita al quartiere generale del club: un indizio che confermerebbe la trattativa.

Una “visita” che non poteva passare inosservata. Non dopo che la Juventus nelle ultime ore sembra tornata prepotentemente alla carica per Dusan Vlahovic. Ed infatti è sempre la Gazzetta dello Sport a riportarla: Alessandro Lucci, agente di Dejan Kulusevski – probabile pedina di scambio per arrivare al giovane attaccante serbo – di recente avrebbe fatto visita al quartier generale della Fiorentina. L’indizio è di quelli importanti.

Perché confermerebbe i movimenti sottotraccia tra le due società in merito alla proposta bianconera (35 milioni più il cartellino dello svedese). Lucci, come spiega la Rosea, non è nuovo a questo tipo di operazioni: c’era la sua regia anche dietro alla famosa cessione di Bonucci al Milan nell’estate 2017, così come in quella dell’anno successivo che riportò il difensore a Torino in cambio di Higuain e Caldara.

