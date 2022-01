Calciomercato Juventus, rumors smentiti | “Non è un obiettivo dell’Inter”

Tante voci di calciomercato si accavallano in questa finestra dei trasferimenti e coinvolgono ovviamente anche la Juventus di Allegri.

Non ci sono solo cessioni e possibili colpi all’orizzonte dei quali parlare, ma anche dei tanti rinnovi che attendono la dirigenza bianconera. Che nel mese di febbraio, così come annunciato da Arrivabene, si siederà a tavolino per discutere della possibilità di arrivare ad un nuovo accordo con giocatori chiave della rosa come Dybala e Cuadrado. Oltre a Perin e De Sciglio anche Federico Bernardeschi vedrà il suo attuale accordo scadere il prossimo 30 giugno. Ed è chiaro che un giocatore del genere, specie se preso a costo zero, possa essere un colpo da novanta per diversi club italiani ed esteri.

Tra le tante voci che riguardano l’esterno offensivo bianconero c’è anche quella che vorrebbe l’Inter interessata alle sue prestazioni e pronta a sferrare un tentativo per ingaggiarlo in caso di mancato rinnovo con la Juventus.

Despite the last rumors Federico #Bernardeschi is NOT an #Inter’s target for the next season as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2022

Una voce che è stata smentita dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che su Twitter ha sottolineato come Bernardeschi non sia un obiettivo a costo zero dell’Inter. A febbraio si parlerà anche del suo contratto e l’ipotesi più probabile è che possa arrivare un nuovo accordo per prolungare la sua carriera con la maglia della Juventus.