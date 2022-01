Calciomercato Juventus, game over: è saltato tutto | Cherubini in trappola

Calciomercato Juventus, salta tutto secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra. Cherubini è in trappola e rischia di doverlo tenere fino a fine stagione

Con buona pace di chi sperava di non vederlo più a Torino. Soprattutto i dirigenti della Juventus, costretti a pagare uno stipendio incredibile per poco più di 100 minuti di presenza in questa stagione e per un totale di 6 gol in 69 presenze. Il biglietto da visita non è quello dei migliori.

La situazione che gira attorno a Ramsey non è semplice. Il centrocampista gallese da diverso tempo è fuori dai piani tecnici della Vecchia Signora. Non solo perché non rende in campo, ma anche per le sue uscite fuori dal terreno di gioco nel momento in cui è partito per rispondere alle convocazioni della propria nazionale. Un pesce fuor d’acqua, che ha dato poco alla causa ma che ha ricevuto tanto, troppo, sotto il profilo dei bonifici che la Juventus gli ha fatto fino al momento. Sembrava destinato alla partenza, ma dopo aver rifiutato diverse offerte – Arsenal, Newcastle, Wolves, Burnley e altri club della Liga – un’altra società che lo aveva messo nel mirino, sembrerebbe si sia tirata fuori.

Calciomercato Juventus, il Crystal Palace lascia la pista

Il Daily Mail, in Inghilterra, è stato assai chiaro e chiude praticamente ogni possibilità. Il Crystal Palace infatti, società che aveva cercato di capire quali fossero le intenzioni di Ramsey, si sarebbe tirato fuori dalla corsa al centrocampista offensivo che la Juve ha preso dall’Arsenal a parametro zero. Troppo importante lo stipendio, ma soprattutto troppe le reticenze del calciatore che non sembra essere convinto della destinazione. Sperando di poter accasarsi in un club di Premier che punta a qualcosa di diverso.

Il 31enne insomma potrebbe rimanere a Torino anche nei prossimi sei mesi per poi salutare senza essere rimpianto. Rimpianti che invece potrebbe avere Cherubini, che sembra non riuscire in nessun modo a piazzarlo.