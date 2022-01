Calciomercato Juventus, effetto domino e doppio colpo a serio rischio | Ribaltone Sky

Calciomercato Juventus, doppio colpo a rischio secondo Sky: potrebbe saltare l’effetto domino che in questo momento Allegri sognava

Nonostante probabilmente tutti i pensieri e le forze sono in questo momento sulla possibilità di regalare a Massimiliano Allegri il centravanti – Vlahovic, unico e solo rimasto in corsa – già in questa sessione di mercato, la società bianconera, in ogni caso, sta cercando di sistemare nei limiti che ha questa sessione di trattative, anche il centrocampo.

E ci sono pochi dubbi che per far arrivare qualcuno ci deve essere qualche altro pronto a salutare. Con Arthur, cerato con insistenza dall’Arsenal, che sembra quell’elemento pronto a raccogliere gli effetti personali dalla Continassa, chiudere la valigia, e volare così in Inghilterra. Ma sotto questo aspetto Allegri è stato abbastanza chiaro: serve un sostituto. E anche forte, perché il brasiliano che nell’ultimo periodo aveva trovato un poco di continuità, stava iniziando a dare delle garanzie. Poche, dopo un anno e mezzo, ma questo è. Insomma, dopo de Jong – che ieri è spuntato di nuovo come possibile arrivo – la pista calda porta decisamente a Zakaria. Anche se, secondo Sky, le cose non potrebbero andare come sperano a Torino.

Calciomercato Juventus, salta il doppio colpo

Potrebbe anche saltare il doppio colpo. Sì, doppio, perché cedere Arthur non è comunque facile e di questo si tratterebbe. Potrebbe saltare perché il centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach preferirebbe rimanere in Germania fino al termine della stagione andando così in scadenza e poi decidere con calma la sua prossima destinazione, puntando anche a un contratto economicamente più vantaggioso. Un ostacolo per le idee di Cherubini che alla fine, se così fosse, potrebbe anche bloccare l’uscita dell’ex Barcellona verso la Premier League.

Uno stop che potrebbe essere confermato anche se Arteta presentasse alla Juventus un’offerta per il prestito di 18 mesi – che è quello che chiede Cherubini – con un diritto di riscatto alla fine di questo periodo. Un problema.