Calciomercato Juventus, bomber in saldo | “Avviso” ufficiale del tecnico

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: Cherubini continua a mantenere vive altre piste per l’attacco. L’annuncio del tecnico.

Juve on fire. Questi ultimi giorni della sessione invernale potrebbero regalare a Max Allegri il tanto sospirato rinforzato per l’attacco, e sono diversi i profili attenzionati dalla dirigenza bianconera.

Il primo nome sulla lista, inutile ribadirlo, è quello di Dusan Vlahovic: il bomber serbo – per il quale sarebbero stati messi in cantiere almeno 100 milioni di euro, tra costo del cartellino ed ingaggio del calciatore – è da tempo in cima ai desideri di “Madama”, che stanno studiando i margini per anticipare l’approdo all’ombra della Mole del numero 9 della Fiorentina. Parallelamente, Cherubini sta passando al vaglio anche altre piste, sicuramente non futuribili quanto quella che porta al classe ‘2000 dei Viola, ma molto meno dispendiose. Nel novero delle “occasioni” si inserisce anche il profilo di Anthony Martial, ai ferri corti con il Manchester United e desideroso di cambiare aria.

Calciomercato Juventus, le parole di Rangnick sul futuro di Martial

A tal proposito, nel post partita di Manchester United-West Ham, sono arrivate anche le parole di Rangnick, che espresso il proprio parere in merito alla sempre più probabile partenza dell’ex attaccante del Monaco, che piace e non poco anche al Siviglia, e che potrebbe fare le valigie in prestito con diritto di riscatto: “L’ultima volta in cui gli ho parlato, gli ho fatto capire che sarebbe dovuto restare professionale fino all’ultimo giorno: non mi importa quanto a lungo rimarrà. Il suo desiderio è quello di andare via ma, chiaramente devono mettersi d’accordo tutte le parti in causa”.