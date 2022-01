Calciomercato Juventus, il futuro di Aaron Ramsey continua a tenere banco in casa bianconera: ritorno di fiamma e tentativo in extremis.

Come ammesso candidamente da Max Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Milan, Aaron Ramsey è in uscita. Del resto, le ultime indiscrezioni non ammettevano repliche: il gallese è considerato un corpo avulso al progetto tecnico, e si proverà a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

La pista più percorribile – forse l’unica praticabile – per l’ex Arsenal è quella di un ritorno in Premier League. Non ai Gunners, che hanno invece messo nel mirino Arthur, trovando anche un accordo di massima con il brasiliano, “ignorato” al momento dalla Juventus che non ha ancora trovato l’eventuale sostituto. Per giorni era stata caldeggiata la pista Crystal Palace, asse che però nelle ultime ore sembrerebbe essersi raffreddata, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica.

Calciomercato Juventus, “The Sun” sicuro: il Burnley torna alla carica per Ramsey

Ecco perché, stando a quanto riferito dal “The Sun“, potrebbe tornare a prendere consistenza l’ipotesi Burnley, la cui proposta di prestito – avanzata qualche settimana fa – era stata rispedita al mittente. Ramsey non sembrerebbe essere stuzzicato all’idea di vestire la maglia dei “The Clarets“, che tra l’altro avrebbero avanzato alla mezzala una proposta di ingaggio sensibilmente inferiore rispetto allo stipendio – da quasi 7 milioni di euro annui – percepito dal gallese all’ombra della Mole, ma vista la mancanza di alternative di rilievo, potrebbe anche decidere di ritornare sui suoi passi ed accettare le lusinghe del club inglese.