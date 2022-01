Calciomercato Juventus, ufficiale: Vlahovic non convocato

Le ultime voci di calciomercato in casa Juventus parlano di un forcing crescente dei bianconeri per arrivare a Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Allegri ha la necessità di avere a disposizione un bomber di spessore, che la metta dentro con regolarità. E per anticipare la forte concorrenza sul bomber viola il club bianconero pare intenzionato a stringere per cercare di portare il centravanti a Torino già in questa sessione di mercato. Una missione complicata da raggiungere per le richieste del club gigliato e anche per il tempo, che inizia a stringere. Senza dimenticare gli altri club, le big della Premier League in primis, che potrebbero rilanciare. I tifosi sognano di vedere Vlahovic con la maglia della Juve e attendono novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, Vlahovic non fa parte dei convocati della Fiorentina

Nel frattempo l’unica cosa certa è che domani Vlahovic non sarà protagonista in campo. La Fiorentina ha infatti reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la prossima gara di campionato, la trasferta di Cagliari. E a sorpresa nella lista non c’è Dusan Vlahovic. L’attaccante dunque non partirà con la squadra di Italiano verso la Sardegna.

La sua assenza però potrebbe non essere legata ad alcun intreccio di calciomercato. Poco prima della lista dei convocati infatti il club gigliato ha pubblicato una nota nella quale ha annunciato la positività di due elementi della rosa pur senza comunicare i nomi. “ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti” si legge nella nota.