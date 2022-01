Calciomercato Juventus, blitz immediato per Vlahovic: offerta cash sul piatto

Calciomercato Juventus, il blitz per Dusan Vlahovic è immediato. Arrivano conferme sull’attaccante che potrebbe arrivare a gennaio

Ieri ne ha parlato la Gazzetta dello Sport, spiegando che la Juventus ha tutta l’intenzione di fare sul serio per Dusan Vlahovic mettendo sul piatto oltre a una proposta cash anche il cartellino di Kulusevski.

Questa mattina invece è TuttoSport a rincarare la dose. Svelando invece dei particolari diversi nella possibile operazione che potrebbe portare l’attaccante della Fiorentina già in bianconero quest’anno. Sarebbe un’operazione clamorosa. Una di quelle che potrebbero senza dubbio cambiare le sorti della stagione. Perché il serbo, classe 2000, già a quota 17 reti in campionato, ha dimostrato fino al momento di poter certamente fare la differenza in campionato. E magari potrebbe aiutare Massimiliano Allegri nel raggiungere gli obiettivi stagionali. Che sono diventati la qualificazione alla prossima Champions League, la Coppa Italia, e ovviamente andare il più avanti possibile nella massima competizione europea in questa stagione. Agli ottavi, ricordiamo, ci sarà il Villarreal.

Calciomercato Juventus, l’offerta cash per Vlahovic

Tenendo presente che Commisso vorrebbe monetizzare tutto e subito – ma pensando anche al fatto che Vlahovic in scadenza nel 2023 non ha nessuna intenzione di rinnovare – La Juventus si dovrebbe presentare alla Fiorentina con una proposta di 60 milioni di euro sul piatto. Una cifra che potrebbe far vacillare la società viola. Anche perché, riascoltando le parole di ieri di Barone, che ha svelato che il serbo ha proposte dalla Premier League ma che da quell’orecchio gli agenti del calciatore ci sentono, appare chiara quale sia la decisione di Vlahovic: quella di rimanere in Italia. Con la Juve favorita, ovviamente.

Cherubini, insomma, è pronto a fare sul serio. La formula potrebbe essere quella utilizzata anche con Chiesa – spiega ancora TuttoSport – magari con un prestito biennale e con un obbligo di riscatto alla terza stagione. Per un totale di 60 milioni più qualche altro di bonus. Si può fare, spingendo anche sulla volontà del giocatore. Infine, la Gazzetta dello Sport, spiega che l’offerta al giocatore dovrebbe essere di 7 milioni di euro all’anno.