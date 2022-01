Calciomercato Juventus, bomber per Allegri: fissato il summit decisivo

Calciomercato Juventus, nella giornata di domani verrà presa una decisione sul futuro dell’attaccante. Due le squadre interessate.

Otto giorni al fatidico gong. Una settimana abbondante in cui potrebbe finalmente decollare il mercato della Juventus. Tutto sembra ruotare ormai intorno a Dusan Vlahovic, che rappresenta indiscutibilmente il grande obiettivo del club bianconero per rinforzare l’attacco. L’assalto al giovane centravanti serbo della Fiorentina è ormai partito ma non è detto che si riesca a portarlo a Torino già a gennaio. Le complicazioni non sono poche. La prima offerta recapitata alla Viola, quella che prevedeva Kulusevski come contropartita, è stata accolta freddamente nell’ambiente gigliato.

Ma non c’è solo Vlahovic sull’agenda del direttore sportivo Federico Cherubini. La Vecchia Signora deve comunque cautelarsi nel caso in cui andasse a vuoto il tentativo per il classe 2000 e si dovesse rimandare tutto a giugno. In tal senso, la giornata di domani sarà decisiva per quanto riguarda un altro fronte.

Calciomercato Juventus, su Martial c’è anche il Siviglia

Già, perché domani – come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport – il Manchester United prenderà una decisione definitiva su Anthony Martial, altro giocatore seguito da tempo dai bianconeri. Il francese è subentrato a Greenwood nell’ultimo match contro il West Ham, giocando appena otto minuti: il suo minutaggio continua ad essere ridotto ed entro la fine della sessione invernale del mercato dovrebbe lasciare l’Inghilterra.

Lo farà verosimilmente in prestito, questa la formula con cui sono disposti a cederlo i Reds Devils. Su di lui c’è la Juventus ma anche il Siviglia di Monchi, che però sarebbe restio ad accollarsi il suo pesante ingaggio e ad aggiungere un conguaglio.