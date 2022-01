Juventus, Chiesa operato | UFFICIALE, ecco i tempi di recupero

Juventus, operazione Chiesa: ufficiale, ecco quanto starà fuori l’esterno italiano, infortunatosi contro la Roma.

Mentre la sua Juventus è impegnata nel delicato confronto in quel di San Siro, Federico Chiesa ha mosso i primi passi verso la sua personalissima partita.

Come riferito da una nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero, l’ex Fiorentina si è sottoposto ad intervento chirurgico per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A tal fine, dopo aver aspettato qualche giorno a causa di qualche linea di febbre di troppo, Chiesa si è recato alla clinica Hochrum di Innsbruck per sottoporsi all’intervento.

L’operazione è perfettamente riuscito al punto che i tempi stimati per un suo rientro si aggirano sui 7 mesi. Da un combattente come Chiesa, c’è da attendersi che farà tutto il possibile per bruciare le tappe, anche se occorrerà la massima prudenza. Sta di fatto, che tutto il mondo Juve non vede l’ora di abbracciare quello che, fino a quel momento, si era configurato come uno dei leader indiscussi della rosa, sia da un punto di vista tecnico che carismatico, la cui assenza si farà sicuramente sentire nel proseguo della stagione.