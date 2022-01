Calciomercato Juventus, sì all’addio immediato di Vlahovic | Agente in città

Calciomercato Juventus, un addio immediato. Vlahovic sempre più vicino ai bianconeri, l’agente sarebbe in città.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza della Fiorentina convocherà l’agente di Dusan Vlahovic nell’immediato. Darko Ristic è atteso nelle sedi viola per discutere le attuali intenzioni del suo assistito, chiarendo una volta per tutta la chiarezza sul sempre più possibile addio in questa sessione di mercato. C’è bisogno dunque di sapere meglio cosa succederà, anche per il gruppo, la tifoseria e la città dice Barone. Il prezzo è sempre molto alto, la società viola chiede almeno 70 milioni e la Juventus ci riflette. Ma stando all’indiscrezione de ‘La Nazione’, ci sarebbe già l’accordo sulla cessione immediata e, dunque, la Fiorentina starebbe solo aspettando l’offerta ufficiale dei bianconeri

Vlahovic addio subito | La Fiorentina aspetta L’offerta ufficiale dei bianconeri

La Fiorentina, stando alla ‘Nazione’ avrebbe già, dunque, accetto le volontà del suo giocatore e dell’entourage che vanno verso l’addio immediato già in questa sessione invernale. Di conseguenza mancherebbe solo un’offerta ufficiale da parte della Juventus, la squadra più vicina di tutte al giocatore. Lo stesso Vlahovic starebbe aspettando solo i bianconeri che continuano ad essere la priorità per il suo futuro.

Un matrimonio da farsi dunque ma con un’offerta ufficiale che ancora manca. Come dicevamo poc’anzi, bisognerà arrivare ad una cifra decisamente importante, almeno 70 milioni di euro. Proprio per questo motivo i bianconeri valutavano l’inserimento di una contropartita tecnica, ai viola piace molto McKennie ma che Allegri non sembra intenzionato a voler far partire.