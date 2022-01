Milan-Juventus, contatto su Morata | Moviola Gazzetta shock: tifosi imbufaliti

Milan-Juventus, ieri ha destato molta polemica il contatto in area con protagonista Alvaro Morata, la moviola fa infuriare i tifosi.

Juventus, ieri nel match molto importante contro i rossoneri ha destato scompiglio il contatto in area di Messias nei confronti di Alvaro Morata, per molti tifosi ma anche esperti del settore era un rigore lampante, sembra pensarla diversamente la ‘Gazzetta dello Sport’ che nel suo editoriale online di stamattina parla del contatto in area tra i due giocatori dicendo che “Messias rischia molto, cerca di contendere il pallone a Morata ma impatta solo il polpaccio destro della Juventus”. Parole che non sembrano trovare d’accordo molti tifosi che sostengono l’esatto contrario.

I tifosi inferociti sui social | “Era rigore”

In area di rigore , dopo il “fallo di mano normale” esiste pure il “Calcio al polpaccio normale “. 4 punti tolti alla juve da regole fatte contro la Juve. — Mozart (@sinfonia71) January 24, 2022

Il rigore su Morata era netto, poche chiacchiere. — andreac_84 (@84Andreac) January 24, 2022

4 punti e una Supercoppa pic.twitter.com/ycZoIAc2EL — GiulioK (@Frusino) January 24, 2022

Insomma, i tifosi non sembrano più essere molto d’accordo con l’editoriale sportivo che non sembra pensarla allo stesso modo della grande fetta del popolo bianconero, come si può evincere nei tanti tweet apparsi stamane sul famoso social network.

Un pareggio non pessimo ma che poteva, come il rigore assegnato, diventare una vittoria importante in trasferta contro una squadra potenzialmente in lotta per lo scudetto. Ora la Juventus si concentrerà per le prossime gare, l’obiettivo è accumulare più punti possibili in questi prossimi mesi a disposizione.